Ultime ore di mercato: il Sassuolo potrebbe abbassare la richiesta per Duncan

L’arrivo di Rocco Commisso in Italia darà una sterzata alle ultime ore di mercato della Fiorentina. Come scrive La Nazione su Alfred Duncan (SCHEDA), dalla richiesta di 20 milioni del Sassuolo si potrebbe passare a 15 più bonus. In difesa, oltre a Juan Jesus, restano anche le candidature di Igor (SCHEDA), Goldaniga (SCHEDA) e Dell’Orco (SCHEDA). Non esattamente gli acquisti che molti tifosi si aspettavano, ma la situazione più tranquilla in classifica della Fiorentina ha modificato le prospettive. Altre decisioni potranno essere prese in base all’eventuale passaggio del turno in coppa Italia? Possibile, mentre la Fiorentina sta trattando con il Genoa il prestito di Sottil.