Il mini bomber più prolifico d’Italia è un prodotto della Fiorentina

Un giovane figlio d'arte guida la classifica de bomber del campionato under 17

Con la chiusura della fase a gironi del campionato under 17 si chiude la classifica marcatori. E in testa c'è un ragazzo della Fiorentina. Infatti Tommaso Rubino, figlio dell'ex attaccante del Novara, ha segnato 28 gol in 24 partite. Un campionato super del ragazzo, ecco qui la classifica completa.