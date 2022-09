Il giovane Berti sui social: “Io in viola, quanti stimoli. E grazie Cesena”

Su di lui, è inutile negarlo, ci sono grandi aspettative e nella giornata odierna riguardo al suo arrivo si è fatto un gran parlare. Dopo l'ufficialità del suo passaggio alla Fiorentina, Tommaso Berti ci teneva a salutare (e ringraziare) Cesena ed il Cesena, e così ha fatto con un post su Instagram. E sul suo approdo in viola il giovane centrocampista scrive: "Oggi per me inizia una nuova avventura, piena di nuovi stimoli e tanta voglia di spaccare tutto!". [LEGGI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA FIORENTINA]