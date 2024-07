Il baby Trapani: “Orgoglio ed emozione per me che sono di Bagno a Ripoli”

Le parole di Niccolò Trapani, il classe 2006 che ha segnato la doppietta per la Primavera nel test in famiglia

Autore dei due gol realizzati dalla Primavera contro la prima squadra (RIVIVI IL LIVE) il baby Niccolò Trapani ha parlato così ai canali ufficiali viola dopo il fischio finale dell'amichevole in famiglia: "Tifo Fiorentina, per me è un orgoglio anche solo giocare, perché è sempre una grande emozione. Sono di Bagno a Ripoli e poi ormai sono undici anni che gioco qui. Nei prossimi giorni dobbiamo allenarci il più possibile ed essere pronti per le prossime amichevoli".