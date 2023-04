Guidi: “Non è stato semplice sfidare la Fiorentina. Il parapiglia finale…”

"Non era una partita come le altre per me, non è stato semplice giocare contro la Fiorentina. Arbitraggio? Devo rivedere tutti gli episodi. È stata una partita molto bella, la Fiorentina è una super squadra e con più esperienza rispetto a noi. La superiorità numerica ci ha avvantaggiato, ma eravamo venuti fuori nella partita. Penso sia stata una partita bella da vedere e da giocare, sono orgoglioso dei miei giocatori. La vittoria della mia Fiorentina contro la Juventus in semifinale scudetto è stata oggetto dell'ultima riunione tecnica, come esempio per restare sempre nella partita senza farci travolgere dagli esempi. Il parapiglia finale è stato figlio della tanta tensione, noi abbiamo avuto un eccesso in qualche esultanza in risposta a qualche parola di troppo dopo la gara di campionato, andando a rinfacciare qualcosa soprattutto a Krastev. È un aspetto nel quale devono crescere tutti, sia i ragazzi della Fiorentina che della Roma. Tatticamente mi ha dato tanto fastidio Berti, nella ripresa abbiamo fatto bene alzando il baricentro. Per Distefano, che conosco dai tempi della Fiorentina, abbiamo avuto un occhio di riguardo".