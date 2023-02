Gori segna da ex, ma la Reggina cade nel recupero contro l’ultima in classifica

Sconfitta pesantissima per il club granata, non basta la rete del viola in prestito

Redazione VN

Serata amara per la Reggina di Pierozzi e Gori che cade nel derby contro il Cosenza, ultimo in classifica prima della sfida. Non basta il goal dell'ex da parte del viola in prestito Gori che aveva momentaneamente consegnato il vantaggio al club granata. Una doppietta nel recupero di Nasti ha, infatti, ribaltato la sfida consegnando al Cosenza tre punti pesantissimi(CLASSIFICA).

Per quanto riguarda i due viola, entrambi sono partiti dal primo minuto. Gori, in particolare, è stato sostituito al 61', mentre Niccolò Pierozzi ha giocato per tutta la gara.