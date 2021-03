Gli Under 18 battono il Parma e volano in testa alla classifica

In una domenica con un doppio incrocio tra Fiorentina e Parma, l’unica gioia arriva dagli Under 18 di Renato Buso. I giovani viola si sono imposti per 2-0 al “Bozzi” di Firenze, grazie alle reti di Senè e Innocenti. Una vittoria che porta la Fiorentina in testa alla classifica, con 7 punti in quattro giornate [CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA COMPLETA]. Nel prossimo turno i viola sfideranno il Torino fanalino di coda.

