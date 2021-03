Il simbolo della Banda mimato con la mano destra e le guance gonfie. Questa l’esultanza scelta da Lucas Martinez Quarta in occasione del suo primo gol con la Fiorentina e in Serie A. Cos’è la Banda? Uno dei soprannomi del River Plate, sua ex squadra, caratterizzata da una striscia obliqua rossa su maglia e simbolo. Un’esultanza con dedica per Gonzalo Montiel, il Cachete (letteralmente: guancia), suo ex compagno di squadra al River. Ma soprattutto suo grande amico che, lo scorso venti febbraio, dopo aver segnato al Rosario Central esultò con gli occhi asiatici per dedicarlo al ‘Chino‘ Martinez Quarta.

