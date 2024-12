Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 15, risultati e classifiche

UNDER 16: era giornata di derby per la Fiorentina che ha affrontato l'Empoli capolista in trasferta. I ragazzi di mister Balestracci escono sconfitti per 3-2. Per i viola a segno Nwagwu e Ceccarini. La Fiorentina resta al quarto posto a 19 punti, sempre in zona playoff. Nella prossima giornata dovranno affrontare il Catanzaro in trasferta.

UNDER 15: gli Under 15 dovevano affrontare l'Empoli in trasferta, ma dato l'impegno in nazionale per alcuni giocatori (I CONVOCATI VIOLA) la gara è stata rimandata al 15 gennaio ore 14.30. Nel frattempo i giovani viola si godono la classifica che li vede al primo posto.

UNDER 14: Fiorentina-Spezia termina 5-1. Dopo un primo tempo più equilibrato, il secondo tempo sarà a senso unico. Per i viola a segno: Di Sario, Carpita, Mignemi autore di una doppietta, Mubin. RIVIVI LA DIRETTA SU VIOLANEWS Questa vittoria conferma gli Under 14 in prima posizione a 25 punti. La prossima partita sarà Arezzo-Fiorentina.

UNDER 13: i giovani viola dilagano contro lo Spezia vincendo 7-0. A segno: Biagioli, Camparelli, Canu, Caselli, Ceccarini, Cenacchi. Duranti. Grazie a questa vittoria la Fiorentina accorcia le distanze sull'Empoli capolista, tra le due squadre solo un punto di differenza. Nella prossima giornata affronteranno l'Arezzo in trasferta.

PRIMAVERA FEMMINILE: grande vittoria per le ragazze viola che escono vittoriose dalla sfida contro l'Hellas Verona per 6-0. Marcano: Baccaro, , Mailia, Di Benedetto e Ciabini entrambi autrice di una doppietta. La Fiorentina sale al sesto posto a 18 punti. La prossima gara verrà disputata a gennaio contro l'Arezzo.