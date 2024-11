Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 16: termina 0-0 la sfida tra Lazio e Fiorentina nell'ottava giornata di campionato. La Lazio si trova al settimo posto in classifica con 9 punti, i viola di mister Balestracci invece sono al quarto posto a 13 punti. Gli Under 16 nella prossima giornata affronteranno il Napoli in casa. [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA]

UNDER 15: Nell'ottava giornata di campionato i giovani viola sì sono imposti sulla Lazio per 5-0. I marcatori sono Croci, autore di una doppietta e già a tredici reti in campionato, Bernamonte, Gobbo e Barbone. La Fiorentina continua la striscia di vittorie e rimane a punteggio pieno (21 punti) in testa alla classifica. Nella prossima giornata di campionato saranno impegnati nella sfida al vertice contro il Napoli, a -2 dai gigliati. [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA]

UNDER 14: a Monteboro Empoli-Fiorentina, quarta giornata di campionato, finisce 1-5 per i gigliati. Decisive le reti di Carpita, autore di una doppietta, Latini, Mignemi e Pistone. La Fiorentina sale a 12 punti e resta al comando della classifica insieme alla Sampdoria. Nella quinta giornata ospiteranno la Carrarese.

UNDER 13: Prima sconfitta in campionato per gli Under 13 che cadono in casa dell'Empoli per 3-2. A segno per i viola Santoro e Piu. La Fiorentina resta ferma a 9 punti a -1 dall'Empoli. Nella prossima giornata avranno modo di rifarsi contro la Carrarese ancora ferma a 0 punti.

Primavera femminile: le ragazze viola hanno affrontato il Lecce nello scontro diretto che è valso per la settima giornata di campionato. La gara, terminata 2-2, non ha stravolto la classifica che vede ancora le due squadre a pari punti. Infatti, entrambe si trovano al sesto posto in classifica a 11 punti assieme alla Sampdoria. La Fiorentina nella prossima giornata affronterà proprio la Sampdoria in trasferta. [RIVIVI IL NOSTRO LIVE]