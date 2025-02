Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 18: i ragazzi di mister Capparella tornano a casa con un punto dalla trasferta a Cagliari , gara terminata 1-1 . Per i viola a segno Sturli . Nella ripresa la squadra ospite rimane in dieci a causa dell'espulsione di Atzeni. Grazie al pareggio la Fiorentina sale a 24 punti rimanendo in 14esima posizione. La prossima settimana affronteranno il Bologna in casa.

UNDER 17: in questa giornata la Fiorentina ha osservato il turno di riposo. Ma il 13 febbraio hanno recuperato il derby contro l'Empoli, terminato 1-1. E' la squadra di casa a passare in vantaggio all'81' su rigore. La squadra di mister Guberti non si da per vinta e agguanta il pari in pieno recupero grazie alla rete di Mataran. La Fiorentina sale a quota 26 in classifica. La prossima sfida li vedrà impegnati nella gara casalinga contro il Cosenza.