Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 18: ottima prestazione dei ragazzi di mister Capparella che avevano un avversario ostico da affrontare, l'Inter in trasferta quarta in classifica. La gara al Konami Youth Development Center di Milano termina 0-2 per gli ospiti. A segno Evangelista su assist di Pisani e Diallo per il raddoppio, entrambi nella seconda frazione di gioco. I nero azzurri sono anche rimasti con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Iddrissou. La vittoria permette alla Fiorentina di salire al 13esimo posto a 22 punti. La prossima settimana affronteranno un'altra squadra di alta classifica, la Roma in casa.