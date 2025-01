Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 18: pareggio in esterna per la Fiorentina di mister Capparella. Contro la Lazio termina 1-1. E' una sfida molto combattuta che vede la viola passare in vantaggio al 28' del primo tempo con Kaba. Nella ripresa è la Lazio che gestisce la partita riuscendo a rimettere la gara in parità grazie al goal di Gatto. La Fiorentina è comunque brava a non lasciare spazi agli avversari riuscendo a portare a casa un pareggio che li porta in 12esima posizione in classifica a 18 punti. La prossima settimana affronteranno in trasferta un avversario ostico, il Cesena capolista.