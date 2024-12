Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 16: vittoria della Fiorentina per 2-1 contro il Palermo. Dopo pochi minuti la squadra ospite passa in vantaggio, bravi i viola a rimontare grazie alle reti di Nwagwu e Tosti. I tre punti portano la Fiorentina al quarto posto in classifica a 19 punti. Nella prossima giornata la Fiorentina affronterà in trasferta l'Empoli. qui il LINK per rivivere la diretta di VIOLANEWS

UNDER 15: ennesima vittoria ricca di goal per la Fiorentina che ha affrontato il Palermo imponendosi per 7-1. Finiscono sul tabelline dei marcatori: Croci, autore di una tripletta, Santomauro, Pera, Gobbo. Giovani viola che si confermato primi in classifica a punteggio pieno. Nella prossima giornata affronteranno l'Empoli in trasferta. qui il LINk per rivivere la diretta di VIOLANEWS

UNDER 14: finisce a reti bianche lo scontro al vertice tra Sampdoria e Fiorentina. Entrambe le squadre guadagnano un punto. Fiorentina che occupa la prima posizione in classifica a 22 punti. La prossima settimana affronterà lo Spezia in casa.

UNDER 13: vittoria per i più piccoli viola. Sampdoria-Fiorentina termina 1-2. Le reti viola portano la firma di Perini e Duranti. I gigliati si trovano al secondo posto in classifica a 18 punti, -1 dall'Empoli capolista. Nella prossima giornata affronteranno lo Spezia in casa.

PRIMAVERA FEMMINILE: Roma-Fiorentina finisce 2-3. Bellissima partita disputata nella capitale che vede le ragazze viola uscirne vincenti grazie alle reti di Mailia e Lombardi, autrice di una doppietta. La Fiorentina sale a 15 punti al sesto posto. La prossima partita la disputeranno in casa contro il Verona.