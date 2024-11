Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 16: Fiorentina-Napoli termina 2-0 in un match gestito dall'inizio alla fine dalla formazione gigliata. Decisive le reti di Faye e di Ceccarini. [RIVIVI IL NOSTRO LIVE]La vittoria proietta i ragazzi di Balestracci al secondo posto in classifica assieme alla Roma a 16 punti. La prossima gara vedrà la Fiorentina impegnata nella trasferta a Salerno.

UNDER 15: scontro al vertice tra Fiorentina e Napoli che termina 4-3. Ottima prestazione dei ragazzi allenati da mister Cristiani che riescono a ribaltare il risultato per ben due volte, trovando in extremis la rete della vittoria grazie a Croci. A segno anche Barbone e due volte Barzagli. [RIVIVI IL NOSTRO LIVE]La vittoria permette alla Fiorentina di staccare le avversarie e trovarsi da sola al primo posto in classifica a 24 punti. Anche loro nella prossima giornata affronteranno la Salernitana.

UNDER 14: i viola restano a punteggio pieno grazie al 5-0 ottenuto contro la Carrarese nella gara casalinga. I marcatori sono Mignemi, autore di una tripletta, Carpita e Sorbini. Prossima giornata che vedrà la Fiorentina impegnata in trasferta contro la Lucchese, attualmente ultima in classifica a 0 punti.

UNDER 13: vittoria esagerata dei più giovani viola che si impongono contro la Carrarese per 19-0. La vittoria li mantiene in seconda posizione a 12 punti a -1 dall'Empoli capolista. Nella prossima giornata incontreranno la Lucchese in trasferta.

Primavera femminile: si conclude a reti bianche la sfida tra Sampdoria e Fiorentina. Le squadre condividono il settimo posto in classifica a 12 punti. Nella nona giornata di campionato le ragazze viola ospiteranno il Sassuolo, secondo in classifica.