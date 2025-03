Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 16: la serie di vittorie viola viene fermata dal Frosinone che s'impone per 2-1. Dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa nulla può la rete gigliata di Del Giudice. Questa la formazione scesa in campo: Coratella, Pinzani, Marrone (26’st Palloni), Tosti, Bianchini (22’st Chiti), Scarpelli, Varesis (26’st Giannoni), Pagliuso (1’st Persico), Del Giudice (10’st Chiarelli), Nwagwu, Faye (1’st Bellacci), Coratella. A disposizione: De Guttry. I ragazzi di mister Balestracci si trovano attualmente in quarta posizione a 34 punti. La prossima settimana proveranno a rifarsi in casa contro la Lazio.

UNDER 15: si fermano anche i ragazzi allenati dal signor Cristiani. Frosinone-Fiorentina termina 1-1. La squadra di casa si dimostra aggressiva sbloccando il match dopo appena 5' di gioco. La Fiorentina non si lascia intimorire e dopo appena tre minuti dal gol subito ci pensa Croci a riportare la parità. Da questo momento è il Frosinone che prova a fare la partita con i viola che provano a far male in ripartenza. Il pari vede sempre gli Under 15 in testa alla classifica a 50 punti. Nella 21esima giornata affronteranno in casa la Lazio.

UNDER 14: il campionato ha effettuato la sosta. Riprenderà la prossima settimana nella quale la Fiorentina affronterà la Torres in trasferta.

UNDER 13: turno di riposo per i giovani viola che riprenderanno il loro cammino in campionato la prossima settimana nella sfida casalinga contro la Torres.

Primavera femminile: lo scontro diretto tra Parma e Fiorentina termina 1-3. A segno per le viola: Mailia, Baccaro e Di Benedetto. I tre punti permettono alla Fiorentina femminile di avvicinarsi alla zona play off salendo al quinto posto a 32 punti (assieme alla Roma). La prossima settimana affronteranno in casa la Sampdoria.