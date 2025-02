Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 15: non si fermano più i ragazzi del tecnico Cristiani. Contro il Cosenza s’impongono per 7-0. A segno: Croci, due volte Puglisi, due volte Gobbo, Valero, Bargellini. La Fiorentina continua a dominare in campionato. (Rivivi la partita a questo LINK). La prossima sfida li vedrà impegnati nella sfida contro il Frosinone.

UNDER 14: Fiorentina-Lucchese termina 1-2. I viola passano in vantaggio dopo appena 6’ minuti grazie alla rete di Mignemi sugli sviluppi di calcio d’angolo. Risultato che viene però ribaltato dagli ospiti. (Rivivi la partita a questo LINK). La sconfitta con cambia la classifica della Fiorentina che rimane in testa al campionato a 43 punti. La prossima settimana è prevista la sosta del campionato.

UNDER 13: i giovani viola cadono per 0-4 in casa contro la Lucchese. Non riescono ad accorciare le distanze sull’Empoli capolista, rimangono secondi a 32 punti. La prossima settimana osserveranno il turno di riposo.

Primavera femminile: il campionato ha osservato un turno di riposo. Si trovano attualmente al quinto posto a 29 punti. La prossima settimana le ragazze viola affronteranno il Parma in trasferta.