Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13. I risultati

UNDER 17: Turno di riposo forzato per i ragazzi di Guberti. Il derby toscano contro l’Empoli è stato rimandato. Testa alla prossima partita in casa contro il Lecce.

UNDER 16: Turno di riposo non forzato, invece, per i classe 2009. Testa al 9 Febbraio, quando i viola torneranno in campo per affrontare la Roma.

UNDER 15: Stessa sorte capita agli under 15 che, come gli under 16, aspetteranno fino al 9 febbraio quando sfideranno la Roma.

UNDER 14:Nihil sub sole novum per i giovanissimi under 14. La loro vittoria per 1-3 sulla Virtus Entella, è la quinta di fila e il primato in classifica è sempre più loro. La tripletta di Mignemi ha permesso ai piccoli, e imbattuti, viola di vincere agilmente. La testa è già alla prossima partita, in cui affronteranno il Pisa nel derby toscano.

UNDER 13: Pareggio scialbo per i classe 2012, sempre in quel di Chiavari. Nessuna rete messa a referto, 0-0 il risultato finale. Come per i loro compagni un anno più grandi, la testa va già al 2 Febbraio per il derby contro il Pisa.

Primavera femminile 1: Vittoria roboante delle nostre giovani ragazze viola, che con un perentorio 5-0 asfaltano le avversarie del Napoli. La tripletta di Mailia e la doppietta di Baccaro assicurano i 3 punti per le viola. La prossima giornata, le gigliate avranno un compito molto arduo: battere l’Inter, seconda in classifica, per continuare la risalita in classifica. Le ragazze di Ricci, però, sono più che all’altezza del compito e battaglieranno fino all’ultimo minuto.