Giovanili viola: cosa è successo nelle partite del week end

UNDER 17: Hanno effettuato il turno di riposo.

UNDER 16: i ragazzi capitanati da mister Balestracci si sono imposti per 3-0 nella gara casalinga contro il Frosinone per settima giornata di campionato. Ottima prestazione degli Under 16 che creano molte occasioni e trovano tre goal con Marrone (36'), Nwagwu (69', 73'). La formazione titolare: Pinzani, Persico, Tosti, Varesis, Scarpelli, Chiti, Luka, Marrone, Nwagwu, Faye, Chiarelli. RIVIVI IL NOSTRO LIVEGrazie ai 3 punti portati a casa la Fiorentina si porta al terzo posto in classifica, in attesa della prossima sfida nella quale affronterà la Lazio in trasferta. RISULTATI E CLASSIFICHE

UNDER 15: dominio dei giovani allenati da mister Cristiani che battono per 5-1 il Frosinone nella gara casalinga valevole per la settima giornata di campionato. La formazione scesa in campo: De Guttry, Cecchini, Puglisi, Lovari, Barbone, Innocenti, Bernamonte, Castagnoli, Barzagli, Croci, Gobbo. Alla goleada viola hanno partecipato Croci (4' su rigore, 11'), Gobbo (29'), Bernamonte (50'), Cantarella (59'). RIVIVI IL NOSTRO LIVELa Fiorentina trova la sua sesta vittoria in consecutiva e si conferma la capolista della classifica con 18 punti. Nella prossima giornata sfideranno la Lazio in trasferta. RISULTATI E CLASSIFICHE

UNDER 14: la Fiorentina Under 14, nella terza giornata di campionato, ha affrontano il Pisa in casa in un derby tutto toscano. Ad avere la meglio sono stati i giovani viola che, recuperando uno svantaggio di 0-2, sono riusciti a vincere per 4-2 grazie ai goal di Mignemi (34', 36', 62'), Pistone (49'). La formazione titolare: Fusi, Pistone, Martinelli, Mastromei, Cortonesi, Plepi, Martu, Lazzari, Carpita, Di Sario, Mignemi. RIVIVI IL NOSTRO LIVE Altra vittoria per i viola che continuano il percorso netto ed occupano il primo posto a 9 punti. Altro derby nella prossima giornata di campionato, gli Under 14 andranno ad Empoli.

UNDER 13: infine i più giovani viola. Nella terza giornata di campionato la Fiorentina ha affrontato in casa il Pisa vincendo 3-1. Le reti decisive portano la firma di Perini, Remorini e Canu. Gli Under 13 si trovano al comando del campionato a punteggio pieno. Anche loro la prossima partita affronteranno l'Empoli in trasferta.

PRIMAVERA FEMMINILE: campionato fermo.