Giovanili viola: cosa è successo nelle partite del week end

UNDER 15: arriva l’ennesima vittoria per la formazione capitanata da mister Cristiani. I ragazzi viola infatti vincono per 1-3 la sesta giornata di campionato in trasferta contro il Cosenza, confermandosi primi in classifica a punteggio pieno. Dopo il goal del Cosenza, la Fiorentina va a segno due volte con Barzagli e una con Croci. Nel prossimo turno sono attesi dalla gara casalinga contro il Frosinone. Per altre info su classifiche e risultati clicca qui

UNDER 16: arriva un punto dalla sfida contro il Cosenza nella sesta giornata di campionato. La partita infatti termina per 1-1. Un primo tempo equilibrato che è terminato a reti bianche. Nel secondo tempo è il Cosenza a passare in vantaggio con il goal del subentrato Pastore. La Fiorentina trova il pari con il numero 9 Ngagwu. I ragazzi di mister Balestracci rimangono ancora imbattuti dopo cinque gare, trovandosi attualmente al quinto posto a 9 punti. Nel prossimo turno affronteranno in casa il Frosinone a pari punti. Per altre info su classifiche e risultati clicca qui

UNDER 17: gli Under 17 hanno affrontato in casa il Frosinone nell’ottava giornata di campionato, vincendo per 3-1. (RIVIVI IL NOSTRO LIVE) Nonostante un avvio migliore della formazione gigliata, è la squadra avversaria che trova il goal del vantaggio. La Fiorentina però riesce a trovare il pari nel primo tempo grazie alla rete di Tonti che, dopo aver colpito il palo, segna sulla ribattuta. La seconda frazione di gioco si apre con molte interruzioni fino al 75’ in cui la Fiorentina trova il vantaggio con il subentrato Berete. Nel recupero trova il goal anche Morazzini che chiude di fatto la partita. Per altre info su classifiche e risultati clicca qui

La formazione titolare: Mazzi, Perrotti, Boskovic, Giusto, Melani, Mataran, Lorusso, Martini, Tonti, Forza, Colaciuri. Attualmente al quarto posto in classifica, la Fiorentina cercherà di replicare l’ottima vittoria nella prossima giornata contro il Bari.

UNDER 18: la Fiorentina di mister Capparella esce sconfitta dalla sfida contro il Torino nell’ottava giornata di campionato per 4-1. La formazione scesa in campo è la seguente: Dolfi, Ceccarini, Masoni, Ciacci, Bilobrk, Turnone, Evangelista, Bonanno, Sanogo, Angiolini, Pisani. Partita ricca di goal in cui i ragazzi viola trovano il vantaggio con Sanogo al 39’. La risposta del Torino non tarda ad arrivare e in pieno recupero Kirilov segna l’1-1. Nel secondo tempo la partita precipita e i viola incassano tre goal da Cacciamano, Gallo e Gatto. Dopo due risultati positivi la Fiorentina subisce un duro stop che la tiene ferma al sedicesimo posto in classifica. Nel prossimo turno i ragazzi di Capparella affronteranno il Bologna nel recupero della sesta giornata. Per altre info su classifiche e risultati clicca qui