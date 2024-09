GIOVANILI VIOLA: cosa è successo in campo nelle partite del week end

Vediamo come è andato il fine settimana delle squadre giovanili della Fiorentina, dagli Under 18 agli Under 15.

UNDER 18 - Sconfitti in trasferta con la Roma per 2-0 sono scesi in campo con la seguente formazione: Dolfi, Tchouameni, Turnone, Batignani, Colaciuri Ciacci, Arcadipane, Melai, Perotti, Sardilli, Kaba. Niente da fare per i giovani viola che però possono rifarsi mercoledì nel recupero della prima giornata contro il Cesena al Viola Park. Nel prossimo turno di campionato la Fiorentina giocherà in casa contro il Cagliari.