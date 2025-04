Giovanili viola, la corsa verso i playoff: il punto a fine campionato

Under 17: La formazione di mister Guberti, al contrario, può festeggiare! Tira un sospiro di sollievo con l'ultima vittoria per 4-0 sulla Salernitana e si assicura i playoff con un solo punto in più della Lazio, quinta classificata [risultati e classifica]. I 2008 si giocheranno il passaggio del primo turno "secco" contro il Cagliari, in data 04/05.

Gli Under 16 di Balestracci sono i secondi candidati alle fasi finali! Dai tanti pareggi alle vittorie schiaccianti, passando per le sconfitte di misura. Abbastanza discontinui i risultati in campionato per la formazione dei 2009 viola, ma sufficienti per giocarsi gli ottavi di finale contro la Lazio [risultati e classifica]. L'andata sarà dunque il 27/04 e il ritorno il 4/05 e chi la spunterà dovrà vedersela con la vincitrice tra Empoli e Torino.

Nulla da dire sull'Under 15 che, non solo si piazza prima in classifica vincendo il girone ma si aggiudica anche il titolo di miglior prima classificata, con soli 2 pareggi (2-2 a Empoli e 1-1 a Frosinone) e 1 sconfitta (3-2 a Napoli) [risultati e classifica]. I numeri sono spaventosi: con una media di 3,8 goal a partita hanno totalizzato l'88% di vittorie, collezionando 36 punti in casa e 29 in trasferta. La prima sfida da affrontare sarà a Monza il 4/05, mentre ospiteranno la squadra brianzola al Viola Park l'11/05 per la gara di ritorno degli ottavi di finale (gli eventuali quarti di finale saranno contro la vincente tra Bologna e Napoli)

L'Under 14 non l'acchiappa più nessuno: anche loro primi in classifica con 58 punti, a +9 da Genoa ed Empoli. Le loro fasi finali saranno dunque così suddivise: 4 gironi da 4 squadre che si incontreranno tra loro con gara di sola andata nelle giornate di 27/04 e 11/05. Essendo arrivati primi in classifica, i baby viola affronteranno 2 gare in casa e solo 1 in trasferta.

La Primavera Femminile, infine, insegue il sogno final four: a due partite dalla fine della Regular Season, le giovani viola sono quinte in classifica a due punti dal Sassuolo quarto. L'ultimo risultato è stato la vittoria per 1-3 in casa del Verona.