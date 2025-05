Giovanili: sopravvivono ai playoff solo Primavera e U15, tabula rasa per tutte le altre!

X L'Under 17 è stata eliminata dal Cagliari, perdendo in casa 1-0. I sardi sono partiti sbagliando un rigore con Costa, ma la la Fiorentina non ha saputo sfruttare l'occasione e non si è quasi mai resa pericolosa. Molto più incisivi invece sono stati i rossoblù: il numero 9 si fa perdonare l'errore e segna il decisivo 0-1 portando il Casteddu a passare il turno.

X Anche per l'Under 16 non c'è più nulla da fare: fuori con la Lazio. L'andata si era giocata in casa ed erra finita 1-1, con Lazio che era passata in vantaggio dopo 15 minuti dalla ripresa e i viola che sembravano non rispondere, poi i cambi sono stati provvidenziali: Giannoni di testa la pareggia all'ultimo respiro. La Fiorentina parte dunque verso Roma per giocare il ritorno sapendo che per passare il turno sarebbe servita a tutti costi una vittoria. Ma stavolta la squadra della capitale toglie ogni speranza ai viola vincendo di misura. Out così anche i classe 2009.

! Ma ecco finalmente la nostra fonte di speranza! I ragazzi classe 2010 sembrano davvero voler cavalcare l'onda playoff e conquistare il titolo di campioni. Nel primo turno hanno incontrato il Monza, perdendo 1-0 in Brianza (sia a causa delle sfavorevoli condizioni meteo, sia per la loro prestazione: forse la peggiore dell'anno). Al Viola Park bastava un goal di scarto (per raggiungere il pareggio nel risultato totale) per passare il turno con la regola della miglior posizione in classifica (i viola sono la miglior prima classificata) ma i ragazzi di mister Cristiani hanno voluto esagerare: nessuna rete subita e ben 2 goal fatti! A portare ai quarti la Fiorentina sono Barzagli e il capitano Croci. Adesso testa alle sfide contro il Napoli di domenica 18/05 in trasferta e 25/05 sul solito sintetico del "Davide Astori" al Viola Park, che richiederanno tantissimo lavoro e impegno, cattiveria e concentrazione, poiché i partenopei sono riusciti a mettere in difficoltà i viola anche in campionato (vittoria per 4-3 all'ultimo minuto in casa e sconfitta per 3-2 in trasferta).

X Grosso inciampo anche per l'Under 14 che, nella gara secca contro il Parma, utile per raggiungere la semifinale, ha subito le reti di Sogni e Bondi. Il primo arriva alla mezz'ora, poi tante occasioni sfiorate dalla Fiorentina che segna il goal del pareggio allo scadere del tempo regolamentare (risultato che sarebbe bastato ai viola per passare) e poi la beffa: nei minuti di recupero arriva il sorpasso gialloblù. Viola ingannati, è il Parma ad accedere alla semifinale.