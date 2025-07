Giovanili: rivoluzione in U17. Ecco come cambia la squadra per la stagione 25/26

Si spostano in Emilia Romagna gli esterni Coratella , ceduto al Modena e Pagliuso , al Sassuolo . Il terzino Marrone invece torna in patria, al Pescara ; mentre il trequartista Chiarelli si avvicina a casa, legandosi al Lecce . Manca ancora l'ufficialità dei trasferimenti di Bellacci e del mediano Licciardi , ad un passo dal Palermo e prossimo alla firma col club rosanero.

Da chi riparte l'U17?

Nessun problema nemmeno per il club viola a sostituire i suddetti giocatori: per l'attacco arriva Clarizia dalla Lazio e per rinforzare i pali si punta su Tafi del Tau. Questa trasformazione radicale, però, non vede interessati solo alcuni giocatori, ma anche il mister. Da Balestracci, che scende ai classe 2011 dell'Under 15, si passa a Guberti (impegnato lo scorso anno con i 2008), che non cambia di categoria.