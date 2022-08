Giovanili: la Primavera lascia il “Bozzi” e cambia campo di gioco

C'è l'ufficialità per i campi di gioco delle squadre nazionali del settore giovanile della Fiorentina. Nell’attesa di poter utilizzare il mini stadio del Viola Park come sede principale, le squadre gigliate usufruiranno di alcuni impianti dell’hinterland fiorentino. Importante novità per la Primavera, che utilizzerà il ‘Paolo Magnolfi’ di Calenzano come campo principale e il ‘Piero Torrini’ di Sesto Fiorentino come campo secondario. Il ‘Gino Bozzi‘ di Firenze, invece, diventerà la casa di Under 18 e Under 15, mentre Under 17 e Under 16 giocheranno al ‘Valerio Bartolozzi’ di Scandicci (Canteraviola.com)