Giovanili, Fiorentina Under 17 ko nel derby con l’Empoli

L'Empoli vince il derby toscano U17

L’ultima partita di regular season del Campionato Nazionale Under 17 2020-21 finisce male per la Fiorentina. I giovani viola sono infatti stati piegati dall'Empoli nel derby toscano. Decisive le reti di Renzi e Falsini nel 2-1 finale, mentre è inutile la rete viola del solito Sene. Vittoria che però non basta agli empolesi per accedere ai playoff con 13 punti e il terzo posto finale. I viola invece chiudono a 10 punti, quarti in classifica nel gruppo 6.