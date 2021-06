Gigliato fermati dai capitolini

Nella penultima giornata di campionato gli Under 17 di mister Falanga hanno perso 4-2 contro la Roma a Trigoria. Vantaggio gigliato con Sene e pareggio dei padroni di casa allo scadere del primo tempo con Falasca su rigore. Nel secondo tempo Roma avanti con Faticanti e Koffi su rigore; l'altra rete viola siglata da Vigiani. Fiorentina ferma a 10 punti in classifica -> CLICCA PER LEGGERE TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE.