Giovanili, Fiorentina al 7° posto nella classifica dei rendimenti stagionali

E se sommassimo i punti ottenuti da tutte le squadre giovanili in Youth League, Primavera 1, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, Primavera 2, Torneo Viareggio, Under 18 Serie A-B, Under 17 Serie A-B, Under 16 Serie A-B e Under 15 Serie A-B? E' un lavoro titanico, ma per nostra fortuna possiamo affidarci a Numericalcio e proporvi i risultati della loro analisi: ne viene fuori che, nella passata stagione, la Fiorentina si piazza al settimo posto complessivo, davanti a squadre come Lazio e Bologna. Di seguito la top 10, che va in ordine di media punti in relazione al numero di gare disputate: