Giovani Viola crescono: da Bianco ad Amatucci, il futuro brilla

I giovani giocatori della Fiorentina si stanno mettendo in mostra. Da Bianco ad Amatucci, il futuro viola è in buone mani

La Nazione si sofferma anche sulla Primavera della Fiorentina. Tanti giovani si sono messi in luce in queste amichevoli. Partendo da Bianco, che è con i grandi da molto tempo e la società valuterà se mandarlo in prestito o puntare subito su di lui. Anche Amatucci è uno dei giovani più promettenti. La Fiorentina crede in lui ed è pronta a regalargli altri minuti importanti.Kayode è un mix di potenza e velocità. Giocatore ideale per il gioco di Italiano. Poi ci sono i vari Favasuli, Toci, Martinelli. Insomma, il futuro ella Fiorentina è pronto a brillare.