Gioia per Krastev, arriva la prima convocazione con la Nazionale maggiore

Bel riconoscimento per il difensore

Prosegue spedita la crescita calcistica di Dimo Krastev, colonna della Primavera Viola. E l'ottimo rendimento del bulgaro non passa inosservato neppure fuori dai confini italici. Per il classe 2003, infatti, è arrivata la prima convocazione nella Nazionale maggiore della Bulgaria. Il CT Mladen Kerstaich ha infatti deciso di chiamarlo per le amichevoli contro Cipro e Lussemburgo di metà novembre. Questa la lista completa: