FOTO VN – Anche Rocco Commisso al Torrini per il match della Primavera

Il numero uno in tribuna per i ragazzi di Aquilani

Rocco Commisso non ha mai smesso di sottolineare l'importanza del settore giovanile della Fiorentina. Un tema certamente confermato dalla presenza, anche oggi, del presidente Viola a Sesto per assistere alla gara della Fiorentina Primavera, come testimoniato dal nostro scatto in cui si vedono anche Barone e Angeloni. I Viola stanno affrontando in questi minuti il Milan (qui il LIVE).