FOTO – Commisso e la dirigenza al completo ad Empoli…con Corsi

La Fiorentina di Prandelli ha giocato venerdì – come purtroppo sappiamo – ma non c’è nessun fine settimana di riposo per Rocco Commisso. Il patron viola, infatti – dopo aver seguito le ragazze al Bozzi – è presente anche a Monteboro, al seguito della Primavera di Aquilani. Insieme ad una nutrita rappresentanza composta dal figlio Joseph, il Dg Joe Barone e il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni. Con loro, nelle vesti di padrone di casa anche Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli. Chissà se, oltre a seguire il derby toscano (iniziato alle ore 15) possa esserci spazio anche per affrontare altri argomenti. Ricordiamo che nelle fila dell’Empoli, in testa alla Serie B, giocano Terzic e Zurkowski, in prestito dalla Fiorentina. Senza dimenticare il lungo corteggiamento della società gigliata al gioiello azzurro Samuele Ricci.