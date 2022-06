Fiorentina Under 17, andata quarti scudetto: battuta la Roma per 2-0

La Fiorentina Under 17 batte per 2-0 la Roma nella sfida d'andata dei quarti scudetto: ritorno che mette in discesa il traguardo dei viola

Redazione VN

Vittoria nella sfida d'andata dei quarti scudetto per la Fiorentina Under 17. I baby viola hanno battuto per 2-0 la Roma, con i gol di Braschi al 73' e Baroncelli al 93'. Il match di ritorno verrà giocato domenica 12 giugno. Questa situazione permette alla Fiorentina di andare a Trigoria con più tranquillità e di poter perdere anche con un solo gol di scarto.