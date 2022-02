Fiorentina U18 di Papalato sconfitta ieri dal Bologna: sfida a suon di gol

La Fiorentina U18 cade in casa. Viola fermi a quota 26 punti in classifica e nel prossimo turno affronteranno la Sampdoria

La Fiorentina U18 guidata da mister Papalato è stata sconfitta nella gara casalinga di ieri contro il Bologna per 4-3. Per la Fiorentina in rete Sene su rigore, Aprili e Falconi mentre per gli ospiti doppietta per Anatriello e goal di Maltoni e Hodzic.