Under15: travolta la Spal, prosegue la cavalcata dei ragazzi di Magera

Gli Under 15 di Magera ripartono con una vittoria, la nona in 10 giornate. A Ferrara, Spal-Fiorentina termina 0-3. Viola a +7 sull'Empoli, 2°

Gli Under 15 di Nicola Magera ripartono da dove avevano finito: con una vittoria. A Ferrara, Spal-Fiorentina termina con il risultato di 3-0 in favore dei viola. Gigliati avanti dopo appena 4′ con Pisani, che riceve in area da Maiorana, aggira il portiere in uscita e insacca da posizione defilata. Alla mezz’ora ecco il raddoppio, a ruoli invertiti. Pisani scappa in contropiede e, una volta giunto a davanti al portiere, serve l’assist a Maiorana che insacca.