Fiorentina: saluta un altro giovane della Primavera. Per lui esperienza a Cesena, in Lega Pro

Christian Koffi lascia la Fiorentina, dopo le due Coppa Italia consecutive vinte con la selezione Primavera. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella propria raffica sul mercato delle società di Serie C, per lui si aprono le porte ad una nuova esperienza con il Cesena. L’ala classe 2000 – aggiungiamo noi – dovrebbe lasciare la Fiorentina in prestito, per intraprendere la prima esperienza tra i professionisti.