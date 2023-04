Fiorentina-Roma, probabili formazioni: capitolini con 2 big, Aquilani non cambia

La Fiorentina di Alberto Aquilani oggi cerca la manita. La quinta Coppa Italia primavera sarebbe un traguard0 storico. Ma dall'altra parte c'è la Roma, una sfida particolare per Aquilani. Il tecnico viola punta sulla coppia offensiva Toci-Distefano. In generale comunque conferma tutti. Sulle fasce ci sarà la spinta di Kayodè e Favasuli, e in cabina di regia Amatucci. In porta il baby fenomeno Martinelli