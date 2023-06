La Fiorentina ha deciso di riscattare un giovane centrocampista del Trastevere che quest'anno ha giocato per la formazione Under 18

La Fiorentina continua a lavorare benissimo con i giovani. Infatti, come riportato da TMW, i viola hanno deciso di riscattare Giulio Scuderi, centrocampista che in questa stagione ha militato nella formazione Under 18 viola, disputando 22 partite e segnando 3 reti tra campionato e Viareggio Cup. Il giocatore, dunque, non farà ritorno al Trastevere, ma rimarrà in maglia viola.