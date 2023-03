Fiorentina Primavera, uscite le date delle semifinali di Coppa Italia

Uscite ufficialmente le date delle semifinali di Coppa Italia Primavera, con la prima sfida in programma per il 5 aprile alle ore 15:00 tra Roma e Inter e l'altra il 6 aprile tra Fiorentina e Genoa. Non una squadra tanto semplice da affrontare per i viola, visto che il trend nelle ultime gare disputate vede scritto 2 vittorie per gli uomini di Aquilani e ben quattro quelle dei rossoblù.