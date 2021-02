Primavera, Frison e Corradini alla vigilia della Coppa Italia: “Vogliamo la vittoria”

Giovanni Corradini e Filippo Frison, entrambi importanti pedine della Fiorentina Primavera, hanno parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Le loro parole alla vigilia dell’importante sfida di Coppa Italia contro il Milan:

Corradini: “Il Milan è una squadra forte ma noi lo siamo di più, daremo il 100% per portare a casa la vittoria e tenere la Coppa Italia qua a Firenze”.

Frison: “Domani sarà una gara molto importante per noi, mister Aquilani lo ha ribadito più volte. Siamo concentrati per portare a casa il passaggio del turno ed in seguito il trofeo”.

A come America… e non solo: La Serie A si popola di proprietà straniere, i vantaggi