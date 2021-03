Fiorentina Primavera, decisa la data del match contro l’Ascoli

Come comunicato in una nota ufficiale dalla Lega di Serie A, è stato deciso il giorno e l’orario del match tra Fiorentina Primavera ed Ascoli. La partita valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di categoria sarà disputata al Bozzi sabato 3 aprile, alle ore 12.

