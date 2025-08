Fiorentina Primavera, arriva la sconfitta casalinga contro l’Arezzo per 1-2

Il primo tempo è terminato a reti bianche con la Fiorentina vicina al gol in tre occasioni. L’Arezzo ha risposto con ordine, cercando di colpire in ripartenza. Nella ripresa i viola sono passati in vantaggio grazie alla rete di Evangelista che ha finalizzato un contropiede sviluppatosi sulla corsia di sinistra. Non è bastato però per regalare la vittoria alla Fiorentina perché l'Arezzo ha risposto con Concetti e Pattarello.