Fiorentina, prima affiliazione in Campania con un club dilettantistico

Parallelamente al lavoro sulla prima squadra, prosegue il progetto della Fiorentina sulle affiliazioni con società dilettantistiche del territorio toscano ma anche extraregionale. Arriva infatti dalla Campania la notizia della nuova collaborazione del club viola con l'ASD Gragnano Calcio 1939, la cui prima squadra milita in Promozione. A settembre, gli allenatori delle squadre giovanili del Gragnano saranno per due giorni a Firenze, mentre nello stesso mese lo staff della Fiorentina sarà in visita a Gragnano per due volte con dirigenti, osservatori e allenatori giovanili per seguire il progetto di affiliazione. E il presidente della società campana Sabato Scala lo ha raccontato con orgoglio: "Da oggi a Gragnano rinasce il settore giovanile di calcio che non esisteva più e lo fa in gran stile, diventando l'unica società sportiva in Campania ad essere affiliata alla Fiorentina. È un risultato importante, frutto di un lungo percorso iniziato mesi fa e che voglio condividere con l'intera comunità gragnanese. Ad essere premiata è stata l'intera società, che ha dimostrato la massima trasparenza, grande impegno per il sociale e le competenze richieste dall'esigente staff dirigenziale della Viola" si legge sul sito StabiaChannel.it.