Fiorentina-Milan Primavera sarà la prima gara aperta al pubblico al Viola Park

Sarà la Primavera della Fiorentina ad "inaugurare" il Viola Park. Infatti, oggi (ORE 13 LIVE SU VIOLANEWS), la gara contro il Milan, sarà la prima aperta al pubblico nel nuovo centro sportivo. In realtà a Bagno a Ripoli il club ha già fatto giocare alcune gare del settore giovanile ma le sfide fin qui sono sempre state giocate senza pubblico. Il Milan è uno degli avversari più temibili del campionato Primavera ed è secondo a punteggio pieno, mentre la Fiorentina ha raccolto un punto in quattro gare. Allo stadio "Curva Fiesole" sono attesi duemila tifosi, in quella che si prospetta come una grande gara per rompere il ghiaccio al Viola Park. Lo riporta il Corriere dello sport.