Fiorentina Gattuso-centrica: tutte le giovanili si schiereranno come lui

C'è la volontà di dare un'impronta ben precisa a tutto ciò che riguarda la Fiorentina su tutti i livelli

Tutte le squadre viola, non solo la Prima, unite da uno e un solo indirizzo di gioco, di identità e di strategie. La Nazione scrive che è in ponte un vero e proprio riassetto societario, con il settore giovanile che rimarrà sotto l'egida di Valentino Angeloni. Si continuerà a privilegiare la scelta di calciatori toscani, affinando il rapporto con le società affiliate. Le formazioni U14 e U15 sono costituite solo da ragazzi nati nell'area metropolitana di Firenze. Robe di Kappa sarà lo sponsor tecnico di tutte le squadre satellite, che potranno sfoggiare il patch ACF. Non solo: tutte le formazioni dai Pulcini in su adotteranno i moduli cari a Gattuso, 4-3-3 e 4-2-3-1. Primavera e U18 confermeranno Aquilani e Buso, mentre ecco come cambiano le altre: U17 a Galloppa, U16 a Capparella. La Femminile andrà con ogni probabilità a Patrizia Panico, ex attaccante viola e della Nazionale, dopo l'addio di Cincotta. Rimane vacante la panchina dell'U15, dopo il mancato accordo con Dainelli.