Cincotta saluta la Fiorentina Femminile: “Esperienza gloriosa, grande famiglia”

Il commosso messaggio di Antonio Cincotta, che lascia la Viola dopo un lustro insieme

Saluto fiero nel guardare TUTTI i trofei che scintillano in bacheca e orgoglioso del percorso europeo che ci ha permesso di disputare ben 4 VOLTE la Champions League e arrivare 3 volte agli OTTAVI di finale, risultati di altissimo livello per tutto il calcio femminile Italiano. Grazie a uno STAFF che è andato oltre ogni limite abbiamo lanciato ai massimi livelli tante giovani ragazze talentuose: questo è un motivo d'orgoglio che mai nessuno potrà togliermi. Vittorie invisibili per molti, ma non meno importanti. Abbiamo poi personalmente giocato la gara delle gare, nello Juventus Stadium tutto esaurito. Lì si è scritta la storia di un movimento che da quel momento e con quella vetrina ha smosso molteplici interessi. Uscimmo sconfitti da una grande Juve, contro la quale abbiamo perso più volte, ma con la quale abbiamo condiviso per anni i vertici ASSOLUTI di questo settore. Anche alla Juventus va un plauso per tutto quello che hanno fatto in questo mio ciclo, Grandi avversari grande onore. Firenze è stato un sogno divenuto realtà. Ho avuto la fortuna di condividere questo percorso con DUE proprietà, molti collaboratori tecnici, i dottori, i terapisti, i magazzinieri, i cuochi, i camerieri, le team manager, i segretari e tutto il personale del club. Quanti ringraziamenti che devo fare e che faccio volentieri! In primis i tifosi, che con il loro affetto ci hanno trascinato nel superare ostacoli insormontabili. Grazie per la passione infinita e la vicinanza anche nei momenti difficili. E poi un grazie di cuore alle ragazze: per tutto quello dato alla maglia viola e per quanto mi hanno insegnato quotidianamente. Porto tutti i momenti vissuti assieme nel mio cuore. Non dimentico nemmeno i giornalisti che - con passione e onestà intellettuale hanno sostenuto le nostre cavalcate. Anche a loro va il mio ringraziamento più sentito. Chiudo con un commento su questa stagione: abbiamo vissuto tante difficoltà, ma alla fine abbiamo concluso al quarto posto dopo una rimonta epica, conquistando anche la finale di supercoppa e gli ottavi di Champions all'ultimo respiro, meritandoci l'opportunità di sfidare un colosso come il Manchester City. C’è sempre una canzone per ogni momento della vita, e queste note salutano la fine di questo ciclo: