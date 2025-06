Fiorentina, due firme importanti per il futuro: confermati due giovani talenti

Due pedine pregiate per il futuro della Fiorentina

Prosegue il lavoro della Fiorentina sul fronte del settore giovanile, sotto la guida del responsabile Valentino Angeloni. Il club viola ha infatti annunciato ufficialmente due operazioni significative in ottica futura: il primo contratto da professionista per Andrea Santarelli e il rinnovo per Davide Atzeni, entrambi classe 2007.