Finalmente al Viola Park! Lo inaugurerà la Primavera contro il Milan

Il Viola Park apre per la sua prima volta i cancelli al pubblico per la sfida della Fiorentina Primavera contro il Milan

Sabato 30 Settembre, alle ore 13, allo Stadio “Curva Fiesole” del Viola Park si disputerà la partita Fiorentina–Milan, valida per il campionato di Primavera 1 Tim, mentre Domenica 1 Ottobre, alle ore 12, allo Stadio “Davide Astori”, sempre all’interno della nuova casa della Fiorentina, si disputerà il derby contro l’Empoli, valido per il Campionato Under 17.