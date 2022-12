Le immagini della Fiorentina della festa al Franchi, presenti Barone e Biraghi

Oggi è stata una giornata di festa per il settore giovanile della Fiorentina, che in compagnia delle ragazze del settore femminile, si sono trovati al Franchi per stare tutti assieme. Erano presenti ai festeggiamenti anche la mascotte Lorenzo il Leone, Joe Barone e i calciatori della prima squadra Biraghi e Bianco. Parisi della Fiorentina femminile e l'allenatrice Patrizia Panico che ha parlato con i ragazzi dei settori giovanili della scuola calcio viola. La Fiorentina sui suoi social ha postato delle foto del campetto messo a disposizione dei ragazzi per giocare assieme. Ecco le immagini.