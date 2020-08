Primavera, Dutu: “Vogliamo regalare la Coppa alla famiglia Commisso”

Il capitano della Fiorentina Orimavera, Eduard Dutu, parla così ai microfoni di Violachannel in vista della finale di Coppa Italia contro il Verona, in programma domani alle 18 a Reggio Emilia: (Le assenze in casa viola sono comunque pesanti):

La preparazione è andata molto bene, ci siamo allenati in massima sicurezza per più di un mese. Il gruppo è sano sta bene e non vediamo l’ora di giocare questa finale. Il Verona è molto organizzata con dei buoni giocatori. Sono molto veloci là davanti e bravi nelle ripartenze. La voglia di riportare la Coppa Italia a Firenze dopo la vittoria dello scorso anno è tanta. Il presidente ci è sempre stato molto vicino e ci ha sempre mostrato affetto. Vogliamo regalare questo trofeo alla famiglia Commisso e a tutta la società Fiorentina. Sono sempre molto attenti a tutto il settore giovanile.

